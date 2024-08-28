Нижнекамский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы
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Аэропорт города Нижнекамск временно закрыт для отправки и приема рейсов в целях обеспечения безопасности полетов, сообщило РИА Новости.
С девяти утра по московскому времени отправка и прием рейсов временно остановлены в аэропорте Нижнекамска.
Персонал аэропорта предпринимает все необходимые действия для обеспечения безопасности пассажиров.
Ранее сообщалось, что аэропорт Казани временно ограничил прием и отправку рейсов и перенаправил все самолеты в Самару.