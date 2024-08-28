Казанский аэропорт ввел ограничения на прием самолетов и перенаправил все рейсы на Самару

Пассажирские авиарейсы, которые имели конечным пунктом Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщили в РИА Новости.

Журналисты сослались на данные, полученные от пресс-службы авиагавани. На работу международного аэропорта «Казань» были наложены временные ограничения по отправке и приему рейсов.

«Направляющиеся в аэропорт рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — указали журналистам.

Со всеми пассажирами, которые сейчас находятся в авиагавани, работают специалисты из авиакомпаний, а также сотрудники аэропорта. Они обязаны обеспечить строгое соблюдение всех федеральных авиационных правил, установленных законодательством.

До этого о приостановке работы воздушной гавани уже сообщала Росавиация. Она напомнила, что подобная практика не редкость в Казани. Только за это лето подобное происходило уже дважды.