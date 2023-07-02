Аэропорт Шереметьево заявил о серьезном сбое в системе обработки багажа

Как проинформировали в руководстве воздушной гавани, в следствии сбоя по назначению не отправлены более 300 единиц багажа.

В московском аэропорту Шереметьево в терминалах В и С произошел сбой в системе обработки и отправки багажа пассажиров. Об этом сообщила директор по связям с общественностью компании Анна Захаренкова. К слову, это уже второе подобное ЧП с аэрогавани за последнюю неделю.

«Второго июля 2023 года в терминале В аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19.15 до 21.40 мск. В этой связи по техническим причинам не было отправлено порядка 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов», - сказала представитель аэропорта, ее цитирует РИА Новости.

Захаренкова разъяснила, что весь неотправленный пассажирский багаж будет досылаться в пункты доставки как можно скорее ближайшими рейсами. В настоящее время все неполадки устранены, обслуживание как российских, так и международных рейсов производятся по расписанию.

Ранее сообщалось, что московский аэропорт Шереметьево стал одним из лучших в сфере корпоративных коммуникаций.