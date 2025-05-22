Аэропорт Жуковский возобновил работу после введенных ограничений

В аэропорту Жуковский сняты все временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в официальном телеграм-канале.

Ограничения были введены днем, 22 мая, в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. По состоянию на 21:10 по московскому времени работа аэропорта полностью восстановлена.

Отмечается, что это уже не первый случай подобных мер в Жуковском — также в четверг ограничения временно действовали, но были оперативно отменены.

Пассажирам, чьи рейсы могли быть затронуты, рекомендуется уточнять актуальную информацию у авиакомпаний. Аэропорт Жуковский продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили не меньше восьми беспилотников. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.