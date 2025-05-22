Собянин сообщил о сбитии еще восьми БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силами ПВО Минобороны России была отражена атака еще восьми беспилотников, которые летели на Москву. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

По словам Собянина, силы ПВО отразили атаку восьми беспилотников, которые летели в сторону российской столицы. Сейчас на тех местах, где упали их обломки, работают представители экстренных служб.

Напомним, ранее также стало известно о том, что в аэропорту Жуковский в пятый раз за день четверга введены временные ограничения. По данным Росавиации, воздушная гавань на данный момент не принимает и не отправляет самолеты.