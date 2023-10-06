Аэропорты Московского региона работают штатно в условиях непогоды

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево работают в штатном режиме в условиях непогоды.

Обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах Московского региона проходит в обычном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службы воздушных гаваней сообщило Агентство «Москва».

Как отметили в Домодедово, воздушная гавань является «всепогодной». Там напомнили, что отследить статус рейсов можно на официальном сайте или в мобильном приложении.

Сегодня в Подмосковье и Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. По данным метеорологов, его порывы могут достигать семнадцати метров в секунду.

Ранее в областном главке МЧС предупредили, что завтра в Московской области ожидаются дождь со снегом и гололедица.