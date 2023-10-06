Гололедица и снег с дождем ожидаются в Московской области в субботу

Сегодня в Подмосковье прогнозируется резкое ухудшение погоды. Об этом предупредила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

С 21:00 пятницы и до конца следующих суток в регионе будут неблагоприятные метеорологические условия. По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью температура воздуха понизится до минус двух градусов. На дорогах местами образуется гололедица.

С 09:00 субботы в Московской области ожидается сильный дождь со снегом. Порывы ветра усилятся до двадцати одного метра в секунду. По словам синоптиков, резкое ухудшение погоды связано с выходом активного атлантического циклона.

Ранее метеоролог Александр Ильин рассказал, когда в столичном регионе выпадет первый снег.