Афанасий Ломонос стучит в окно: как по погоде 31 января предсказать характер будущего лета

В последний день января, согласно народному календарю, наступает особый рубеж — Афанасьев день, или Афанасий Ломонос. Этнограф Лев Левин из Ногинска пояснил, как церковная память о святителе Афанасии Великом, боровшемся с ересью в IV веке, сплелась в народном сознании с погодными приметами, пишет REGIONS .

В православной традиции 31 января чтят одного из столпов церковного учения. Однако в быту святой трансформировался в персонажа, «ломающего» зимние морозы и открывающего дорогу к весне. Отсюда и пошло выразительное прозвище «Ломонос». Этот день считался переломным, и по его погоде судили о характере предстоящего лета.

Этнограф отмечает, что устойчивые народные наблюдения сохраняют актуальность. Считается, что ясный и морозный Афанасьев день сулит теплое и сухое лето. Если же 31 января метет метель или дует сильный ветер — весна будет поздней и затяжной. Особое внимание предки уделяли звукам: треск льда на реках расценивался как верная примета скорого потепления.

С днем также связаны поведенческие рекомендации. Старинная поговорка «Афанасий — береги нос да уши» призывает одеваться теплее. Кроме того, существовал строгий запрет на ссоры и брань — любое резкое слово, сказанное в этот день, согласно поверью, могло обернуться против самого человека.

Ранее сообщалось, что сеять в феврале в разных климатических зонах.