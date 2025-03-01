Аферист в Москве предлагал жертвам «откосить» от призыва и сбегал с деньгами

В столице был задержан мошенник, который в одном из мессенджеров предлагал за вознаграждение помочь избежать призыва в армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.

Как сообщил собеседник журналистов, в 2024 году в одном из мессенджеров появилось объявление от мошенника, который предлагал помощь в прохождении медицинской комиссии в военкомате и получении освобождения от службы в армии по состоянию здоровья.

В результате к нему обратился мужчина, который хотел избежать призыва по мобилизации.

«Для этого он перевел злоумышленнику 160 тысяч рублей. Однако воплощать в действительность свои обещания мошенник и иные неустановленные лица не имели возможности и не собирались. Поэтому они похитили деньги и распорядились ими на свое усмотрение», — поведал собеседник агентства.

Он сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В данный момент проводится допрос подозреваемого.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег.