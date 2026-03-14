Аферисты поставили пенсионеру жучок и выкачали 10,4 млн рублей

Столичная прокуратура обнародовала шокирующие подробности дела о мошенничестве, жертвой которого стал 83-летний москвич. Пожилой мужчина лишился колоссальной суммы — более 10,4 млн рублей. Злоумышленники обрабатывали пенсионера несколько дней, используя классическую, но отточенную до мелочей схему с «безопасным счетом», ложными сотрудниками банка и даже курьерской доставкой телефона на дом.

Все началось с обычного звонка. Человек на том конце провода представился сотрудником организации, где раньше работал пенсионер. Разговор был пустяковым — сообщили о какой-то утечке информации, попросили не волноваться. А затем в игру вступили тяжеловесы — лжеправоохранители. Они нарисовали страшную картину: со счета пенсионера кто-то пытался перевести деньги на финансирование противоправной деятельности. Чтобы спасти средства, их нужно срочно переместить на «специальный счет».

Чтобы жертва не выпадала из реальности и не набрала лишний раз родственников, мошенники организовали «специальный канал связи». Прямо на дом к пенсионеру приехал курьер и вручил мобильный телефон с уже установленной сим-картой и нужными приложениями. Аппарат, как потом выяснилось, работал на прослушку и полный контроль. Родным, естественно, ни слова — запрет строжайший.

Дальше события развивались по законам триллера. Лжеспециалист банка убедил дедушку снять все накопления. Тот послушно отправился в отделение, обналичил миллионы и, следуя инструкциям, поместил пачки в банковскую ячейку. На этом спектакль не закончился. Чуть позже на связь с пенсионером вышла девушка-курьер. Она назвала «специальный пароль», получила доступ к ячейке и забрала деньги. Для конспирации миллионы перевозили в обычных полиэтиленовых пакетах, прикрытых картоном.

Казалось бы, что еще нужно аферистам? Но они пошли ва-банк. Пенсионеру сообщили новость: оказывается, на его имя уже оформили кредит под залог квартиры. Чтобы не лишиться жилья, нужно срочно найти еще 5 миллионов рублей. Наличных у старика, разумеется, уже не было. Тогда он отправился к родственнику и попросил крупную сумму в долг. Вот тут-то родные и забили тревогу. Расспросы, сопоставление фактов — и бедный пенсионер наконец осознал, в какую яму он угодил.

Сейчас сотрудники прокуратуры и полиции устанавливают личности причастных. Но деньги, скорее всего, уже ушли по цепочке.

