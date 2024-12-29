Tolo news: Афганистан будет строить дома, чтобы в окнах не видели женщин

Глава Исламского эмирата Афганистан — ИЭА (так называется государство при нынешнем правительстве) Хайбатулла Ахундзада издал распоряжение, которое регулирует процесс проектирования и строительства окон и форточек в домах афганцев. Цель этого распоряжения — обеспечить, чтобы из окон не было видно ни стоящих, ни сидящих женщин. Об этом передает новостной портал Tolo news.

В воскресенье, 29 декабря, в социальной сети X на странице пресс-секретаря Института экономики и анализа Забиуллы Моджахеда был опубликован текст указа. Согласно ему, окна в жилищах жителей Афганистана должны располагаться так, чтобы соседи напротив не смогли разглядеть женщин, когда те отдыхают или занимаются домашними делами.

В документе, состоящем из пяти разделов, также упоминается, что при возведении нового здания вблизи уже существующего, необходимо учитывать расположение окон. Они не должны выходить на кухню соседнего дома, на его колодец или на места, где обычно собираются женщины.

«Если же кто-то все-таки решил построить окно, выходящее в сторону дома соседа, то он обязан построить перед ним стену высотой в человеческий рост или предусмотреть предотвращение ущерба для соседа каким-либо иным образом», — отмечается в указе.

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