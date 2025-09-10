В греческих Афинах отменили концерт Дениса Мацуева. 21 ноября пианист должен был исполнить Второй фортепианный концерт Рахманинова в концерт-холле "Мегарон".

В социальных сетях появилось сообщение от Афинского государственного оркестра. Оркестр сообщил о корректировке программы специального мероприятия, посвященного памяти греческого композитора. Решение о внесении изменений было принято в связи с текущей международной ситуацией, явно подразумевая украинский конфликт.

Также стало известно о смене исполнителя, имя которого будет объявлено позднее.

Интересно отметить, что данное сообщение вызывает бурные обсуждения среди афинян. Они крайне недовольны и называют это решение позорным. Многие требуют назвать имена тех, кто его принял. Также пользователи задаются вопросом о том, как это связано с искусством.

Один из пользователей заметил, что при таком отношении к искусству мирового уровня Афины не заслуживают проведения концерта всемирно известного российского пианиста.

Ранее сообщалось, что российский дирижер Гергиев впервые признался, что не жалеет о срыве концерта из-за русофобии в Италии.