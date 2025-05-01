AFP: старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет

В возрасте 116 лет ушла из жизни Ина Канабарру Лукас — самая пожилая жительница нашей планеты, которая была монахиней. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток из города Порту-Алегри в Бразилии.

Агентство обращает внимание на то, что Канабарру появилась на свет 8 июня 1908 года. После смерти Томико Итооки, которая прожила 116 лет и считалась самой пожилой жительницей Земли, Канабарру стала считаться старейшей из живущих. Это произошло в декабре 2024 года.

«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет», — отмечает агентство.

Причины кончины долгожительницы не уточняются.

Стало известно, что почетное звание долгожителя перейдет теперь к Этель Катерхэм, гражданке Великобритании. В настоящее время ей 115 лет, она проживает в графстве Суррей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае футбольный судья скончался во время матча.