AFP: у Макрона состоялся диалог с Трампом в преддверии саммита «коалиции желающих»

Глава Франции Эммануэль Макрон пообщался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в преддверии проходящего в четверг в Париже саммита «коалиции желающих». Об этом сообщило агентство France-Presse.

В публикации отмечается, что диалог между политиками прошел после состоявшейся 26 марта встречи Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

На саммите «коалиции желающих» будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение там «миротворческих сил».

Ранее стали известны подробности диалога, состоявшегося между Макроном и Зеленским. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные на Украине смогут дать ответ в случае надобности, несмотря на то, что они якобы считаются «миротворцами».