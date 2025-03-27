AFP: у Макрона состоялся диалог с Трампом в преддверии саммита «коалиции желающих»
AFP: Макрон пообщался с Трампом перед саммитом «коалиции желающих» в Париже
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Глава Франции Эммануэль Макрон пообщался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в преддверии проходящего в четверг в Париже саммита «коалиции желающих». Об этом сообщило агентство France-Presse.
В публикации отмечается, что диалог между политиками прошел после состоявшейся 26 марта встречи Макрона с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
На саммите «коалиции желающих» будут обсуждать гарантии безопасности для Украины, в том числе размещение там «миротворческих сил».
Ранее стали известны подробности диалога, состоявшегося между Макроном и Зеленским. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные на Украине смогут дать ответ в случае надобности, несмотря на то, что они якобы считаются «миротворцами».