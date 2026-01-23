Африка подождет: серые цапли неожиданно променяли южные курорты на снега в Одинцове

В городском округе Одинцово любители природы наблюдают необычное для средней полосы России явление: на незамерзающих участках реки Сходни продолжают охотиться серые цапли. Их удалось запечатлеть на фотографиях, сообщает REGIONS .

Фотографии этих крупных птиц, сделанные местным фотографом Еленой Швыдун, стали поводом для удивления и обсуждения среди подписчиков, поскольку принято считать, что на зиму эти пернатые покидают регион. Серые цапли — это настоящие «ниндзя» от мира пернатых. Даже если они кажутся обычными обитателями подмосковных рек, их биология и повадки скрывают массу удивительных фактов.

Как объяснил орнитолог Алексей Курячин, такая зимовка не является массовым явлением, но в последние годы фиксируется все чаще. Основная причина — наличие доступной кормовой базы. Если на реке или ручье благодаря сильному течению, сбросу теплой воды или другим факторам сохраняются полыньи, у цапель есть возможность ловить рыбу и водных беспозвоночных даже в морозы.

Остаются зимовать, как правило, либо опытные, сильные особи, хорошо знающие местность и ее ресурсы, либо, наоборот, молодые птицы, еще не освоившие миграционные маршруты. Травма или болезнь также могут помешать перелету в Африку, который является традиционным для этого вида.

Специалисты напоминают, что зимующим птицам категорически не стоит мешать и тем более пытаться подкармливать их непривычной пищей — их пищеварительная система адаптирована к конкретному рациону. Лучшей помощью является сохранение естественной среды обитания и бережное отношение к водоемам, которые становятся для таких «отказников» критически важным ресурсом для выживания.

