Африканские студенты присоединятся к гуманитарной миссии в Донбассе

Обучающиеся в России африканские студенты этим летом отправятся в Донбасс для участия в гуманитарных проектах. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов на московском форуме «Африканские горизонты», пишет Инфо24.

Студенты из Африки помогут восстанавливать Донбасс вместе с российскими волонтерами в рамках объявленной программы. По словам парламентария, она включает помощь пожилым людям, инвалидам и детям на освобожденных территориях. Инициатива развивает успешный опыт — недавно российские медики завершили миссию в четырех африканских странах, а гуманитарные бригады сейчас работают в Эфиопии и Кении, решая проблемы водоснабжения.

«У нас есть еще несколько тысяч африканских студентов, которые, конечно, должны хорошо учиться, вернуться на Родину, повышать там качество жизни и укреплять наши отношения. <…> Мы рассчитываем, что ряд студентов поедут помогать в Донбасс. Важно двигаться на взаимном уважении и помогать всем», — рассказал Кузнецов.

Напомнили и о платформе «Волонтеры мира», которая намерена вовлекать африканских студентов в различные инициативы — от экологических акций до адресной помощи пожилым людям в приграничных регионах. Летняя поездка в Донбасс станет одним из ключевых проектов этой программы.

Ранее сообщалось, что павлово-посадские волонтеры продолжают оказывать поддержку военнослужащим в зоне СВО.