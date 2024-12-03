Aftonbladet: между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв кабеля

Как сообщила газета Aftonbladet, между Швецией и Финляндией произошел новый инцидент с повреждением телекоммуникационного кабеля.

Известно, что проблема касается интернет-кабеля и обрыв был выявлен вечером 2 декабря на финской территории. Кроме того, издание сообщает, что в настоящее время проводится работа по выяснению всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что в Балтийском море получил повреждения интернет-кабель литовского оператора Telia, обеспечивающего связь между Литвой и Швецией. Инцидент произошел 17 ноября около 10:00 (по литовскому времени).