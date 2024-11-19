В Балтийском море оборвали телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией

Об этом в эфире литовского национального телевидения LRT сообщил директор по технологиям компании Андрюс Шемешкявичюс.

В Балтийском море получил повреждения интернет-кабель литовского оператора Telia, обеспечивающего связь между Литвой и Швецией. Инцидент произошел 17 ноября около 10:00 (по литовскому времени).

Из-за обрыва кабеля скорость интернета в Литве упала в три раза, отметил он.

Проблему удалось решить в обход неисправности.

Шемешкявичюс отметил, что обычно такие неполадки происходят из-за судов, которые, например, неправильно бросают якорь на мелководье. Таким образом можно зацепить трос и порвать его.

Оборванный кабель пересекается с подводным кабелем связи, проложенным между Финляндией и Германией.

Так как повреждены два кабеля, то, скорее всего, это не связано с судоходство, отметил Шемешкявичюс. Он полагает, что причина неполадки более серьезная.

Ранее сообщалось о том, что Германия и Финляндия решили расследовать повреждение кабеля в Балтийском море.