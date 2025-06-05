Агату Муцениеце заподозрили в беременности после выхода на кинофестивале

Фанаты начали обсуждать возможную беременность актрисы Агаты Муцениеце после ее выхода в платье на XII Забайкальском международном кинофестивале в Чите. Об этом пишет KP.RU.

Актриса появилась на светском мероприятии в облегающем белом платье с перьями, которое подчеркнуло изменения в ее фигуре: фанаты заметили округлившийся живот. Это вызвало новую волну обсуждений о возможной беременности 36-летней звезды, которая уже воспитывает двоих детей от предыдущего брака с Павлом Прилучным.

Как напомнила «Комсомолка», актриса несколько месяцев встречается с известным аккордеонистом Петром Дрангой. Пара официально объявила о помолвке в мае, но пока не раскрывает деталей предстоящей свадьбы. В последнее время актриса, известная своей стройной фигурой, стала чаще выбирать свободные силуэты, что лишь подогрело интерес публики к ее личной жизни.

Отметим, что сама Агата Муцениеце и ее возлюбленный не подтверждали информацию о беременности звезды.

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