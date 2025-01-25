Age of Mars внесен Таганским судом в реестр нарушителей

Суд Таганского района Москвы вынес решение в пользу Роскомнадзора (РКН) в иске против крупного американского хостинг-провайдера NameCheap, Inc. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на опубликованное в открытом доступе судебное решение.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчик нарушил права граждан России на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в крупнейшей виртуальной блокчейн-игре Age of Mars.

Постановление суда служит основанием для внесения интернет-страницы https://ageofmars.io в список ресурсов, которые нарушают права субъектов персональных данных.

«Признать деятельность Интернет-страницы https:// (https://)ageofmars.io незаконной и нарушающей права граждан <…>. Признать информацию, распространяемую посредством сети „Интернет“ на соответствующем Интернет-ресурсе, а равно ее распространение иными Интернет-ресурсами информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, — говорится в судебном документе.

Решение, вынесенное районным судом Москвы, вступило в законную силу. Однако ответчик имеет право обжаловать его в апелляционном порядке в Московском городском суде. Для этого необходимо доказать, что причина несвоевременной подачи жалобы была уважительной или же что она была отправлена по почте в установленные законодательством сроки.

Ранее сообщалось, что суд отказался смягчать наказание осужденному за экстремизм Игорю Стрелкову (Гиркину).