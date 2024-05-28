Аging: интенсивные тренировки уничтожают «клетки-зомби» и омолаживают организм

В международном научном журнале Aging рассказали, как правильно тренироваться, чтобы молодеть и убивать воспаления в организме. KP.RU передает подробности иностранного материала и комментарий российского специалиста.

Ученые из Тайваня провели эксперимент, разделив участников на группы. Одним дали плацебо, другим препарат для снижения воспаления. Всех отправили на велотренажеры, задав интенсивный темп нагрузки: 20 секунд быстрой езды,15 медленной, повторить. До начала тренировки у всех взяли биоматериалы для сравнения. Оказалось, что физическая нагрузка способна убивать мертвые клетки лучше, чем препараты. Речь про сенесцентные клетки-пустышки, или «клетки-зомби». Они не выполняют функций, но и никуда не уходят. Чем старше человек, тем мертвых клеток больше.

Однако даже это открытие пока не достоверно, ведь оказалось, что схема с тренировками работает при кратковременном остром воспалении, которое возникает именно при физнагрузках в мышечной ткани. К тому же, с активностью важно не переборщить. Ученый-геронтолог Алексей Москалев рассказал, что эффект обновления клеток может наступить через три часа после тренировки.

«Чтобы достичь сенолитического эффекта (как в эксперименте. - Ред.) можно рекомендовать 1–2 высокоинтенсивных интервальных занятия в неделю. Каждая тренировка — из 15 повторов 20-секундных спринтов на велотренажере с отдыхом по 20 секунд между интервалами. Общее время тренировки — около 10 минут», — дал совет эксперт.

Интенсивную тренировку можно получить при быстрой езде на велосипеде, бегая, занимаясь аэробийкой или используя кардио упражнения. Однако стоит помнить, что не всем можно увлекаться такими нагрузками: важно получить консультацию врача и тренера, которые учтут противопоказания и индивидуальные особенности организма.

Ранее сообщалось о неожиданном вреде и пользе популярной японской еды.