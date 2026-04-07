Аглая, Весения и Гаспар: стали известны редкие имена новорожденных в марте в Рязани

В марте 2026 года рязанские ЗАГСы зафиксировали настоящий демографический урожай — малышей родилось много, и имена им подбирали с душой. Кто-то ориентировался на тренды, кто-то — на семейные традиции, а несколько семей и вовсе решили, что ребенок должен носить имя, которое точно не встретишь в соседней песочнице. Статистика получилась любопытной: с одной стороны — четкие лидеры, с другой — коллекция имен, достойная фэнтези-саги. Об этом сообщает издание 7info.

Среди девочек безоговорочную победу одержала София. Это имя выбрали 16 семей — почти вдвое чаще, чем любой другой вариант. Дальше начинается плотная группа: Анны и Василисы — по 10, Алисы и Арины — по девять, а Александры, Варвары и Вероники — по восемь. То есть если вы в марте гуляли по Рязани и звали «София» — оборачивалась каждая третья новорожденная девочка в коляске. У мальчиков своя иерархия: на первом месте Михаил — 14 новорожденных. Сразу за ним, с результатом 12, идут Артем, Дмитрий и Тимофей. Затем Александр и Лев — по 11, а замыкают топ-чарт Иван, Максим и Матвей с результатом 10. Классика, проверенная временем.

Но главная изюминка мартовской статистики — редкие имена. Некоторые родители явно не искали легких путей. Девочек называли так, что любое имя звучит как название драгоценности или героини старинного романа: Аглая, Аполлинария, Богдана, Весения, Дерья, Лика, Милослава, Юстиния. Обратите внимание на Весению — вероятно, от «весна», очень символично для мартовского ребенка. А Дерья — это не опечатка, а редкий вариант, близкий к персидской «Дарья». Мальчикам тоже досталось: Арев, Архип, Вениамин, Гаспар, Серафим, Яков. Особенно выделяется Гаспар — имя, которое в России встретишь разве что у потомственных европейских аристократов или в рождественских сказаниях про трех волхвов.

Ранее было названо самое редкое цветочное имя в Москве.