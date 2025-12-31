Агония последнего часа: как Москва штурмует магазины перед Новым годом

В столице 31 декабря наблюдается пик предпраздничного ажиотажа. В последние часы уходящего года тысячи москвичей штурмуют магазины и рынки в попытке успеть закупить все для новогоднего стола, создавая давку и многометровые очереди.

Как передают читатели MSK1.RU, в сетевых супермаркетах сложилась критическая ситуация.

«В магазине не протолкнуться. Я минут 20 стоял на кассе за горошком», — описывает свои впечатления один из покупателей.

По его словам, будто вся округа вышла за продуктами одновременно, сметая с полок консервы, колбасы, сладкие подарки и деликатесную икру.

Не отстают и точки продажи алкоголя. У винно-водочных отделов и специализированных магазинов очереди растянулись далеко за пределы торговых залов.

На Преображенском рынке царит не меньший хаос. Покупатели отмечают, что ажиотаж смешался с распродажей новогодней атрибутики.

«Маленькая елка стоит 1500 рублей. Всякие микровенчики из этих елок продаются... Уже идет распродажа, потому что, как только 12 пробьют часы, они никому не будут нужны», — рассказывает покупательница.

Однако на основные продукты скидок нет — цены, по наблюдениям горожан, только ползут вверх.

«Цены все растут и растут. Перед Новым годом тут толпа людей. Все друг о дружку трутся. Очереди, естественно, у икры, у рыбы. Еще большие очереди у сыров и у солений», — констатировала девушка.

Особенно ощутимо подорожали деликатесы: так, небольшая порция икры сегодня оценивается продавцами в сумму от 5 до 13 тысяч рублей, что делает ее покупку настоящим капиталовложением в праздник.

Ранее сообщалось, что в Москве взлетели цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки в канун Нового года.