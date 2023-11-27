Аграрии Московской области могут принять участие в бизнес-форуме

Предприниматели аграрного сектора и сельхозпроизводители Московской области могут посетить секцию на тему «Сельское хозяйство», которая пройдет завтра в Истре в рамках Межотраслевого межмуниципального бизнес-форума «Путеводитель по бизнесу Московской области». Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве уточнили, что в мероприятии примут участие представители Мининвеста, Минсельхозпрода и Минкульттуризма Подмосковья. Спикеры расскажут о сертификации сельхозпродукции, маркировке продукции при выходе на маркетплейсы, требованиях по аренде и покупке земли под сельскохозяйственное использование и не только. Подробности можно узнать здесь. Отметим, что мероприятие организовал Союз «Торгово-промышленная палата Московской области» при поддержке областного Правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.

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