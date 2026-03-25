«Агрессивный рост» не случился: Gloria Jeans закроет до 200 магазинов в 2026 году

Российский fashion-ритейлер Gloria Jeans, основанный еще в 1988 году и сегодня входящий в число лидеров сегмента fast fashion, готовится к масштабной оптимизации розничной сети. Как сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости и рекламы, в течение 2026 года компания может закрыть от 150 до 200 магазинов по всей стране.

Решение затронет около четверти действующих торговых точек — под сокращение попадут объекты, не сумевшие выйти на плановые показатели выручки. При этом ритейлер не намерен спешить: закрытия будут происходить по мере истечения сроков аренды, что позволяет избежать штрафов за досрочное расторжение договоров.

Цифры и тенденции

Оптимизация сети идет уже не первый год. Если в 2023 году Gloria Jeans насчитывала 683 магазина, то к концу 2025-го их число сократилось до 574. Таким образом, за два года ритейлер уже закрыл более сотни точек. На текущий момент, по данным на сайте компании, работает около 608 магазинов, из которых 566 расположены в России, 20 — в Казахстане и 22 — в Беларуси.

При этом еще в начале 2023 года основатель компании Владимир Мельников заявлял о планах «агрессивного роста» и доведения сети до 900–1000 магазинов в 300–400 городах в течение двух-трех лет. Однако рыночная ситуация внесла коррективы: продажи Gloria Jeans в 2024 году впервые за пять лет показали отрицательную динамику. Выручка снизилась на 14% — с 29,1 до 24,4 млрд рублей, а чистая прибыль сократилась более чем вчетверо.

Почему компания сокращается

Эксперты связывают решение руководства с несколькими факторами. Во-первых, это внутренняя оптимизация: компания избавляется от мелких и неэффективных точек, которые не вписываются в обновленную концепцию бренда. Во-вторых, давление оказывают рост арендных ставок и снижение покупательского трафика. Кроме того, Gloria Jeans пересмотрела и свою производственную стратегию. В 2025 году стало известно, что компания продала 15 из 17 собственных фабрик в Ростовской, Волгоградской областях и Кабардино-Балкарии. Общая сумма сделок составила около 400 млн рублей. Покупателями выступили концерн «Калашников» и АО «БТК групп».

Что будет дальше

Несмотря на закрытие магазинов, ритейлер не отказывается от развития. Вместо массовой экспансии компания делает ставку на качество локаций: в приоритете — крупные объекты в местах с высоким потоком покупателей и сильным окружением арендаторов. Это позволяет сохранить присутствие бренда, компенсируя сокращение числа точек за счет повышения эффективности оставшихся.

Часть магазинов, особенно в ключевых для компании регионах, будет сохранена. По информации источников, также рассматриваются варианты открытия новых точек в перспективных локациях, но уже без прежних амбициозных планов по тотальному охвату всех городов присутствия.

