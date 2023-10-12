Агрохаб «Селятино» экспортировал почти два миллиона тонн продукции из Подмосковья с начала года

С начала этого года подмосковный Агрохаб «Селятино» экспортировал 1,6 миллиона тонн продукции АПК, из них более 1,1 миллиона тонн — по железной дороге, остальное — автомобильным транспортом. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.