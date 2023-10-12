Агрохаб «Селятино» экспортировал почти два миллиона тонн продукции из Подмосковья с начала года
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С начала этого года подмосковный Агрохаб «Селятино» экспортировал 1,6 миллиона тонн продукции АПК, из них более 1,1 миллиона тонн — по железной дороге, остальное — автомобильным транспортом. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Основной объем поставок нашей продукции отправляют в Китай. Агрохаб претендует на звание крупнейшего в стране Российско-Китайского сухого порта», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В ведомстве уточнили, что в регионе на экспорт отправляют мясо крупного рогатого скота, кур, индейку, рыбу. Отметим, что Подмосковье экспортирует товары в 70 стран мира.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.