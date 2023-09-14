Агрохимическое предприятие из Московской области расширит производство

Одно из ведущих агрохимических предприятий в Подмосковье АО «Щелково Агрохим», которое специализируется на производстве действующих веществ для агрохимии, расширяет производство. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Предприятие будет производить компоненты для средств защиты растений, которые сейчас в регион поставляют только из-за рубежа. Компания создаст дополнительные 500 рабочих мест и планирует выпускать до 20 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составил 4 миллиардов рублей», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Предприятие получило разрешение на реконструкцию корпуса, площадь которого составляет 4,5 тысячи квадратных метров. Производство планируют запустить в четвертом квартале 2024 года. В будущем компания намерена начать полное обеспечение потребностей России в действующих веществах для гербицидов и пестицидов.

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