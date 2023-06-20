Агрохолдинг из Подмосковья начал выпускать безлактозные и обезжиренные продукты

Агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» из Дмитровского округа расширил линейку товаров за счет безлактозных и обезжиренных продуктов. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Это первое предприятие в Подмосковье, которое стало производить безлактозную продукцию», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.

На ферме начали производить безлактозный йогурт, обезжиренный творог, творожные десерты и шоколадное масло, отметил зампред. Всего на ферме выпускают около 40 наименований продукции, 28 из которых — поставляют в торговые сети. Гендиректор холдинга Владислав Чебурашкин уточнил, что расширение ассортимента направлено на то, чтобы обеспечить продукцией тех людей, кто не переносит лактозу или соблюдает диету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.