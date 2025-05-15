Агроном Ганичкина назвала деревья, которые не нуждаются в защите известью

Весенняя побелка деревьев является традицией, знакомой многим. Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, зачем белят стволы и следует ли делать это сегодня. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, ранней весной белят известью деревья для того, чтобы не было морозобоин на коре. Ключевой целью побелки является защита коры от солнечных ожогов и резких перепадов температур.

Эксперт подчеркнула, что сейчас побелка не всегда обязательна. Более эффективным способом ухода за деревьями является очистка коры от мха. При этом белить нужно только старые деревья, более уязвимые к заболеваниям и перепадам температур.

По ее мнению, кора страдает в марте, в связи с чем белить деревья необходимо в начале этого месяца. Также побелка может служить защитой от зайцев и мышей, особенно если в раствор добавить медный купорос.

Ранее она перечислила наиболее пострадавшие культуры от заморозков в России.