Агроном Ганичкина определила лучшее средство для защиты от вредителей

В преддверии дачного сезона самое время позаботиться о защите своего участка от вредителей. Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, когда и чем лучше всего обрабатывать дачу, чтобы будущий урожай радовал глаз и вкус. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, сейчас вредители тоже начинают свою активность, поэтому весьма важно не упустить момент и провести обработку вовремя. Так, следует использовать проверенный временем препарат — карбофос для эффективной борьбы с тлей, белокрылкой и прочими гусеницами.

Эксперт добавила, что особое внимание необходимо уделить теплицам, где на фоне повышенной влажности и температуры вредители ощущают себя особенно комфортно. Обработка карбофосом позволит избавиться от тли, паутинного клеща и трипса, чтобы спокойно выращивать огурцы, помидоры, перцы и баклажаны.

По ее мнению, тем, кто предпочитает более экологичные методы, можно применять биологические составы для обработки теплиц, однако карбофос остается наиболее надежным вариантом.

Ранее дачников предупредили об опасности удобрений.