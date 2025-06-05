Агроном Ганичкина определила важные дела на садовом участке в июне

В июне садовый сезон в разгаре. Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что важно успеть сделать в текущем месяце на дачном участке. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего это посадки в теплицу и открытый грунт. В первой декаде июня сажают огурцы и помидоры. Кроме того, еще есть возможность посеять однолетние цветы, морковь, свеклу, укроп, горох.

Эксперт добавила, что тем, кто уже посеял все, через неделю-три обязательно необходимо все подкормить, поскольку растения прижились, особенно в теплице.

По ее мнению, важно скосить траву на газоне и повторять эту процедуру каждую неделю, иначе ее станет труднее скашивать.

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