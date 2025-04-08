Агроном Воробьев рассказал о влиянии резкого похолодания на клещей

Он добавил, что похолодание привело к тому, что клещи не успели спрятаться в надежных укрытиях, и значительная часть из них погибнут.

По мнению эксперта, похолодание также положительно отразилось не только на насекомых, а также и на растениях, поскольку задержало развитие растений, на которых уже начали набухать и распускаться почки. Сегодня низкая температура притормозит данные процессы, однако это плюс, поскольку заморозки все равно еще будут.

Он отметил, что также вместе с похолоданием выпал снег на теплую почву, в связи с чем растения ощущают себя там хорошо.

Ранее врач Еделев назвал опасные последствия укуса зараженного клеща.