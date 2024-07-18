«АиФ»: количество жира на животе сокращается на 37% благодаря зеленому чаю

Зеленый чай действительно оказался находкой для людей, которые мечтают похудеть. Согласно исследованиям Университета штата Пенсильвания, благодаря этому напитку с живота может уйти почти 40% жира. Об этом пишет сайт aif.ru .

Исследование о влиянии зеленого чая на физическую форму проводили 16 недель. На протяжении этого времени выяснилось, что напиток помогает уменьшить количество жира на животе почти на 37%, а общий вес снизить на 4,6%. Объем талии испытуемых стал меньше на 4,48% уже через три месяца.

Однако здесь есть одно «но»: участники эксперимента сочетали регулярное питье зеленого чая с беговыми тренировками.

Зеленый чай работает как сжигатель за счет преобразования энергии пищи в тепло тела. Это повышает скорость обмена веществ, что и сжигает дополнительные калории.

Несмотря на всю пользу зеленого чая, врачи не рекомендуют его пить при потивопоказаниях. Например, если есть дефицит железа и анемия. Также не стоит записать этим чаем БАДы, таблетки и еду, такую как мясо, зеленые овощи, бобовые, свеклу, капусту. Все из-за того, что антиоксиданты напитка мешают усвоению железа, а также не работают как надо из-за других элементов из еды.

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