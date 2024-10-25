«АиФ» запустили проект о подвиге российского спецназа в Беслане

«Аргументы и факты» выпустили спецпроект «Воины против демонов», который посвятили чудовищному теракту в Беслане, а также подвигу спецназовцев. Важный проект приурочен ко Дню подразделений специального назначения. Подробнее об этом сообщает сайт aif.ru .

Подвиг подразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России помнят и чтят. Многие заложники тех времен живы, только благодаря им. Проект широко освещает те события, собранные из воспоминаний заложников, рассказов спецназовцев, историй беслановских детей и материалов редакции за все годы.

Вторая, мультимедийная, часть проекта, официально вышла. Фильм на сайте спецпроекта «Воины против демонов»: https://beslan-20years.aif.ru/.

«Все 20 лет, прошедших после теракта, мы не оставляли этой темы. Для помощи детям, пострадавшим от террористов, был создан благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце". Он работает по сей день и помогает больным ребятишкам. Сегодня его деятельность расширилась — это и помощь беженцам, и поддержка СВО. Но начиналось все с помощи детям Беслана», — отметил гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Презентацию фильма посетили многие. Врач-реаниматолог военного госпиталя Камбулат Баев, инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по городу Владикавказу Асланбек Айляров, ветераны Управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Андрей Амелин, Андрей Кумов, Владимир Мокрецов, представители редакции и многие другие. Оценили презентацию, проект, поделились важными воспоминаниями о Беслане и жизни спустя десятилетия.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян почтила память погибших в Беслане спецфильмом.