«Непрекращающийся ужас»: Симоньян почтила память погибших в Беслане спецфильмом

Канал и его главред Маргарита Симоньян выпустили фильм, трогательный, важный и рассказывающий о страшных событиях 2004 года в Северной Осетии. Проект представили во «ВКонтакте», а также транслировали в прямом эфире у Соловьева.

«Для меня 3 сентября навсегда останется вечером, днем, утром, ночью непрекращающегося ужаса. Ужаса, не сравнимого ни с чем из того, что я лично видела и до и после, как любой репортер. Профессия журналиста подразумевает, что ты много всего разного видишь в жизни. Но Беслан — это Беслан», — заявила она.

Спустя десятки лет Симоньян и команда канала вернулась в Беслан, пообщалась с жителями, осветила то, как люди пережили трагедию и как продолжают жить, несмотря на все ужасы.

Ранее сообщалось, что в АиФ провели «Час памяти», посвященный 20-летию трагедии в Беслане