Айтишник попал на СВО и возглавил лабораторию БПЛА

Бывший программист-инженер отправился в зону спецоперации на Украине, где применил все свои знания и навыки в лаборатории беспилотников. Об этом сообщает военный корреспондент RT Александр Яремчук.

Боец попал на СВО как доброволец. Он находится в разведывательно-штурмовом отряде «Клуни», где имеет позывной Шаман. Айтишник и ранее интересовался беспилотниками, а теперь эти знания успешно применяет на спецоперации. Он считает, что современные люди смогли бы без проблем разобраться в БПЛА, если играли на приставках и другой технике. Впрочем, как отметил в беседе с корреспондентом Шаман, настоящий оператор беспилотника должен анализировать, думать головой и распознавать тактику противника.

Помимо управления в лаборатории БПЛА занимаются починкой техники. Большинство дронов даже после падения и попадания по позициям остаются целыми. Можно сказать, благодаря программистам и рукастым бойцам беспилотники на СВО — почти «безотходное производство».

Ранее сообщалось, что военный связист спас свой батальон, вызвав подмогу через спутник.