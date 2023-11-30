Айтишников из Московской области пригласили принять участие в акции «IT-донор»

ИТ-специалисты со всей России, в том числе, из Московской области, могут принять участие в очередной «Неделе IT-донора», которая стартует в понедельник. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что данный социальный проект объединяет тех, кто поддерживает донорское движение. Для участия в акции нужно зарегистрироваться, сделать это можно здесь. После этого на следующей неделе специалист сможет прийти на любую станцию крови в своем городе и сдать кровь. Ознакомиться с противопоказаниями к донорству можно по ссылке.

Отметим, что акцию впервые запустили в 2020 году в Екатеринбурге. Теперь к ней присоединились уже более 140 российских городов.

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