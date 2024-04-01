Академик Иллариошкин: движения во время сна указывают на развитие болезни Паркинсона

Еще за 10-20 лет до двигательных проявлений болезни Паркинсона можно предварительно определить ее у человека. Например, по тому, как он спит. Об этом «Газете.ру» рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

Некоторые характерные признаки для болезни Паркинсона начинаются задолго до ее очевидного развития. Как объяснил специалист, часто одним из «тревожных звоночков» становится расстройство поведения в фазе быстрого сна: человек начинает активно двигаться. Например, он может ударяться или случайно задевать партнера, разбрасывать стоящие рядом предметы, падать с кровати и т.д.

«Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания», – описал приступ Сергей Иллариошкин.

Во время сна отключается мышечный тонус, но активизируются некоторые отделы мозга. При болезни Паркинсона активны также ядра ствола мозга, которые не отключают двигательных функций. В итоге человек пытается участвовать в собственном сне, двигаясь наяву.

При таком нарушении поведения во время сна есть 70% вероятности развития болезни Паркинсона. Болезнь может стать очевидной как через 10, так и 15 лет. Эксперт отметил, что также высок риск столкнуться с деменцией с тельцами Леви, либо мультисистемной атрофией.

Напомним, что болезнь Паркинсона неизлечима. Можно лишь подавлять ее развитие с помощью назначенных врачом доз лекарственных препаратов. В некоторых случаях при грамотном лечении прогрессирование недуга останавливается.

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