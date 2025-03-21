Академик Онищенко оценил законопроект о штрафах за оскорбление медработников
Академик Онищенко: введение штрафов за оскорбление не спасет медиков
Фото: [Соцсети]
По словам академика РАН Геннадия Онищенко, законопроект о штрафах за оскорбление медработников не поможет медикам, как в свое время не сработала статья относительно воспрепятствования оказанию медпомощи, то есть за нападение на врачей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что в качестве примера можно привести тот факт, что приехала бригада, остановила кровотечение, оказала помощь, после оказания этой помощи на врачей можно напасть, избить их.
Ранее блогер Васильев заявил, что оскорблением врачей в России являются низкие зарплаты.