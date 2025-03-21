Блогер Васильев назвал истинное оскорбление врачей в России
Блогер Васильев: оскорблением врачей в России являются низкие зарплаты
Фото: [Медиасток.рф]
По словам блогера Стаса Васильева, ничто так не унижает врачей, как отсутствие нормальных заработных плат в госклиниках. Об этом сообщает радио Sputnik.
Таким образом он прокомментировал законопроект о штрафах за оскорбление медицинских работников до 700 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что оскорбляющих медиков граждан будут штрафовать на сумму от пяти тысяч до 100 тыс. руб.