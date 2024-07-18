Академик Покровский усомнился в 100% эффективности новой вакцины американцев от ВИЧ

Американская компания Gilead Sciences разработала вакцину от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), как заявила, со 100% защитой от болезни. Однако действительно ли препарат так хорош ответил в разговоре с KP.RU руководитель ФНМЦ по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

В медицине стараются не давать ложных надежд и обещаний, так что слова про 100% защиту от ВИЧ — сомнительное заявление. По словам академика, все проходит через проверку на людях, и как правило, одной части дают плацебо, а другой группе — полноценный препарат. Показатели эффективности всегда разные, но никогда не достигают 100%.

«Непосредственно на иммунитет ни новый препарат, ни другие нынешние средства доконтактной профилактики не действуют. Это химические соединения, которые поступают в кровь и должны все время поддерживаться в высокой концентрации. Если в организм попадает вирус, то именно «химия» не дает ему размножаться и заразить человека ВИЧ-инфекцией», — объяснил эксперт.

Если прием таблеток или проставление вакцины заканчивается, то создается брешь и ВИЧ может в нее влезть. Это уже говорит, что никакие лекарства не способны точно гарантировать защиту от ВИЧ. Новое средство способно лишь полгода держать все в крови на необходимом уровне.

При этом врач Анча Баранова отмечала в личном блоге, что у новой вакцины есть побочки. У некоторых участников испытаний отмечены нарушения в работе почек, изменения анализов крови, повышение рисков сахарного диабета. Вероятно, что разработчикам еще предстоит долгая работа над новинкой.

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