Профессор Парфенов рассказал о главных признаках и провокаторах болезни Альцгеймера

Профессор, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета Владимир Парфенов, рассказал RT о первых признаках болезни Альцгеймера. Он также отметил о факторах, которые могут спровоцировать недуг, от которого до сих пор нет лекарств.

Немецкий невролог Алоис Альцгеймер открыл заболевание, от которого даже в современное время не придумали препаратов, вакцин или какого-то действительно эффективного лечения. Люди способны лишь отсрочить наступление недуга разными методами. Как уточнил профессор, заболевание это возникает из-за накопления токсических бета-амилоидов и тау-белков в мозге, которые повреждают нейроны. В большинстве случаев это приводит к когнитивным нарушениям, деменции, скоплению телец Леви и многому другому.

При этом болезнь может встречаться и у молодых людей, хоть и реже. Однако для этого у них изначально должны быть какие-то искажения. Дебютом заболевания считается возраст с 50-65 лет.

«До 10% случаев болезни Альцгеймера приходятся именно на наследственные факторы. Однако в большинстве случаев заболевание носит идиопатический характер. Риски повышают такие факторы, как высокое артериальное давление, сахарный диабет, избыточный вес, невысокий уровень образования и умственной деятельности, низкая физическая активность и т. д.», — объяснил собеседник канала.

К врачу стоит обратиться, если случаются провалы в памяти, человек начинает рассказывать одни и те же истории, часто путается в пространстве, проявляет эмоциональную нестабильность. Также сейчас проводят специальные тесты, которые с высокой долей вероятности диагностируют болезнь Альцгеймера. Например, выявить первые тревожные звоночки можно с помощью методов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) или забора спинномозговой жидкости. Однако даже эти способы пока нельзя назвать точными.

«В последние годы начинает использоваться антиамилоидная терапия, основанная на применении моноклональных антител. Она применяется для замедления патологического процесса в головном мозге на стадии умеренных когнитивных нарушений или лёгкой деменции. В некоторых странах уже применяются препараты, способные замедлять снижение когнитивных функций у пациентов. Однако есть риск серьёзных побочных эффектов в результате их применения», — отметил специалист.

Профессор отметил, что миру еще предстоит разгадать, как победить болезнь Альцгеймера. Пока существующие препараты лишь улучшают когнитивные функции пациентов, но не избавляют от патологии.

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