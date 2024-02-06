Академик РАН Виктор Тутельян объяснил распространенность ожирения в России

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ и академик РАН Виктор Тутельян в беседе с RT объяснил, что именно провоцирует ожирение и почему эта проблема так обострилась в стране.

То, что ожирение провоцируют только продукты — это миф. Есть масса других факторов, которые влияют на набор лишнего веса и осложнения. По словам Тательяна, в первую очередь килограммы могут появляться с возрастом из-за образа жизни, наследственности и дисбаланса набора энергии и ее расхода. При этом генетическая предрасположенность решает больше, чем ошибки в питании.

Энергетическая ценность рациона всегда должна соответствовать затратам энергии. Ожирение же стало проблемой не только для России, но и других развитых стран, где стали доступнее разные продукты с высоким содержанием жира и углеводов. Потребляя их люди приняли нездоровые пищевые привычки, чем и загнали себя в «жировую ловушку». Осложняет ситуацию стресс и отсутствие активности.

«Химический состав рациона должен соответствовать нашим физиологическим потребностям. Дефицит витаминов, минеральных веществ, аминокислот приводит к патологиям. Проблема в том, что энерготраты современного человека снизились, причем это произошло меньше чем за столетие», — отметил врач.

Если пища и привычки меняются, то базовая потребность в витаминах и микроэлементах — нет. Важно восполнять недостаток веществ, но в этом случае нужно обследоваться и доверяться специалистам.

Ожирение также связано с нарушениями в работе щитовидной железы. Часто это ускоряет набор лишнего веса, который становится сложно скинуть.

Как напомнил врач, уровень основного обмена происходит у человека в состоянии покоя. Но у некоторых это 900 ккал, а у другого может быть уже 1500 ккал. Именно по этой причине, одни люди худеют медленнее, а другие могут есть и не толстеть.

Специалист напомнил, что ожирение — это болезнь, которая может привести к проблемам с сосудом и сердцем, что в последствии ведет к инфарктам и инсультам. Обострения могут вылиться и в сахарный диабет.

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