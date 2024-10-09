Акт самоудовлетворения закончился для американца разрывом аорты

В Нью-Йорке 59-летний мужчина попал в больницу после самоудовлетворения. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Как объяснили врачи, от переизбытка эмоций и давления у американца началось потенциально смертельное осложнение на сердце: разрыв аорты. Крупная артерия при повреждении, как правило, приводит к летальному исходу.

Американец оказался счастливчиком, так как его обошли стороной такие симптомы как одышка и потеря сознания. Все, что ощутил мужчина: покалывание в конечностях, напряжение челюсти, легкое головокружение. После началось недержание мочи, которого ранее не наблюдалось. Только по этой причине он вызвал скорую помощь.

Однако в первый раз врачи установили у пациента сепсис и назначили антибиотики. Результата не было, тогда провели ультразвуковое обследование. Именно тогда выявили разрыв аорты. В настоящее время американец идет на поправку.

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