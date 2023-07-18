Акт возмездия: Армия России без остановки бомбит порты в Одессе и Николаеве

В настоящее время в Одессе звучат звуки сильных взрывов. Как сообщается в соцсетях, поражена цель в районе морпорта.

«По предварительной информации, были прилеты в районе порта в Одесской области. В регионе сейчас осуществляется массированный удар русской армии по военной инфраструктуре украинских боевиков», - передает Readovka.

Одновременно с бомбардировкой Одессы, мощные взрывы сейчас слышны в украинском Николаеве. По словам местных, сейчас сильный пожар в районе нефтебазы у порта.

В обоих украинских городах постоянно работает ПВО, пишут в местных соцсетях.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.