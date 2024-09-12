Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук попытается вернуть жену

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук рассчитывает помириться со своей супругой и не допустить расторжения брака. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката мужчины Елену Ковалеву.

«Мой доверитель настаивает на сохранении брака. Он хочет сохранить семью с учетом детей и чувств к супруге», — сказала юрист.

Она также заметила, что Татьяна Бакальчук уже подала три иска, в которых добивается развода, а также проживания детей с ней и алиментов. Отмечается, что конкретные требования остаются неясными: в одном она не затрагивает компанию Wildberries, считая ее своим личным имуществом, во втором утверждает, что супруги уже разделили ее (99 и 1 процент), в третьем — что не делили, но просит отойти от принципа равенства в свою пользу из-за детей.

По словам юриста, в настоящее время дети живут с мамой и не прекращают общение с отцом. Представители главного акционера не стали как-либо комментировать процесс. В четверг, 12 сентября, в суде состоялась беседа по делу, на которую муж и жена решили не являться, отправив своих представителей.

Ранее сообщалось о том, что в Wildberries заметно вырос размер взимаемой платы за прием товара на складах маркетплейса. Продавцы недовольны таким положением вещей, а некоторые и вовсе жалуются на полную потерю прибыли и грозятся уйти к конкурентам.