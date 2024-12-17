Стало известно о состоянии прооперированного Бориса Щербакова

Актера Бориса Щербакова перевели из реанимации в обычную палату московской больницы. Об этом сообщает Shot.

Состояние актера Щербакова стабилизировали. По данным канала, Щербаков чувствует себя лучше и его перевели из отделения реанимации в обычную палату. Еще несколько недель он будет под наблюдением врачей, а после его выпишут из медучреждения.

Напомним, что народный артист РФ Борис Щербаков пережил операцию на челюсти. Актеру провели репозицию с левой стороны лица и закрепили кости спицей. До вмешательства он не мог нормально говорить и питаться.

13 декабря сообщалось, что состояние Бориса Щербакова ухудшилось. Тогда его снова перевезли в отделение реанимации.