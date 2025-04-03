Актер Борис Смолкин назвал трудоголиком умершую Анастасию Заворотнюк

Во время работы над сериалом «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк показала себя очень трудолюбивым человеком, который работал буквально на износ. Об этом сообщил ее партнер по проекту Борис Смолкин. Его рассказ привел портал The Voice Mag.

Широкую известность Заворотнюк принес именно сериал, в котором она сыграла главную роль. При этом артистка продолжала играть в театре, стараясь успеть выполнить все обязанности. По словам Смолкина, актриса однажды забыла про спектакль, а когда вспомнила про него, то очень сильно побледнела. Из неприятной ситуации удалось выкрутиться, но позже Заворотнюк пришлось покинуть сцену из-за сильной занятости на съемочной площадке. Из-за нагрузок ее организм иногда не выдерживал.

«Работала на износ. Это было что-то страшное, она даже падала в обморок из-за переработок. Ей было тяжело», — указал он.

Актер отметил, что Анастасия постоянно прислушивалась к мнению других людей. Но самым главным секретом ее успеха стал «сумасшедший трудоголизм», так считает Смолкин.

Ранее сообщалось, что в дату дня рождения Заворотнюк ее муж, Петр Чернышов, приехал к ней на могилу. Он взял с собой шестилетнюю дочь и возложил к месту последнего пристанища актрисы несколько букетов роз.