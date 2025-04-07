Актер Демидов обеспокоился психическим состоянием Ефремова

Российский актер Александр Демидов сообщил RT, что не хочет встречаться с коллегой Михаилом Ефремовым после его выхода из тюрьмы.

Демидов рассказал, что не хочет встречаться с Ефремовым сразу после его освобождения из колонии. По его словам, у актера наверняка полно планов на свидания с семьей и друзьями.

«Чуть-чуть после такого требуется какой-то период восстановления психологического», — сказал он.

При этом Демидов отметил, что не относится к Ефремову плохо. Он напомнил, что у них хорошие приятельские отношения, а особенно в их общении ценился юмор.

Напомним, что актер Михаил Ефремов может выйти по УДО уже 8 или 9 апреля. Он отсидел срок за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее юрист объяснил, при каком условии Ефремову могут отказать в УДО.