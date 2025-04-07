Юрист объяснил, при каком условии Ефремову могут отказать в УДО

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал в беседе с RT, по какой причине актеру Михаилу Ефремову могут отменить условно-досрочное освобождение (УДО).

Как напомнил юрист, участие осужденного в заседании проводят по видеосвязи, а потом он дожидается решения суда по почте. Только после этого начинается процесс сборов на волю. Михаила Ефремова должны освободить 9 апреля, если суд не передумает. Сделать он это вправе, но для этого нужна веская законная причина.

«Если в течение оставшейся не отбытой части наказания осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных судом при УДО, суд может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания», — пояснил Соловьев.

Юрист Александр Хаминский в беседе с RT добавил, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут контролировать актера, проверяя по месту жительства. Сам Ефремов обязан также раз в месяц отмечаться в инспекции.

Будет и ряд условий после УДО. Например, Михаилу Ефремову нельзя управлять автомобилем ближайшие три года. При злостных нарушениях правил УДО могут также отменить.

Напомним, что в июне 2020 года Михаил Ефремов в состоянии опьянения устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Погибшим стал водитель фургона, 57-летний Сергей Захаров. Актер может выйти по УДО уже на днях, 8 или 9 апреля.

Ранее сообщалось, что Ефремов собирается пройти медицинские осмотры после выхода из белгородской колонии.